Camps Column | Agrariër 07 januari 2019

De nieuwe coach van Anderlecht is in hart en nieren een provinciaal. Tukker zelfs. Aan glamour doet hij niet, aan grootspraak ook niet. Eerder beloken blik, lichtjes verlegen en wegkruiperig. De kans is groot dat hij verpletterd zal worden door het duo Verschueren-Arnesen. Koppig is hij wel, en dat kostte hem een paar ontslagen. Als coach van onder meer PSV, Feyenoord en Schalke 04 heeft hij nooit een grote prijs gepakt. De laatste jaren ging hij de marginale toer op bij Al Shabab en Maccabi Haifa. Ook daar ontslagen.

