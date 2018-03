Camps COLUMN | Wereldkampioen 22 maart 2018

Thomas De Gendt is onvergelijkbaar in zijn aanvalslust. Weer of geen weer, hij gaat de hort op. Wat een verademing, een renner die niet op berekening rijdt, maar in elke koers vol op het orgel gaat. Je ziet hem in een vlucht ook nooit linkeballen - zijn benen veinzen niet. Old school voluntarisme.

