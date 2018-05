CAMPS COLUMN | Lierse SK 08 mei 2018

00u00 0

Alle aandacht gaat naar de titelstrijd. Club, Anderlecht, Standard. Kleine garnalen doen er even niet toe. Er is geen mededogen met hun overlevingsstrijd. De dreigende liquidatie van Lierse SK wordt niet aangevoeld als een nationale calamiteit. De club is er niet in geslaagd een overnemer te vinden en kan het schudden met haar licentie. Basta.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN