03 februari 2018

Het zal zondag voor alle deelnemers aan het WK in Valkenburg glijden en glibberen door de modder zijn. Het parcours doet er niet echt toe. Kandidaat-wereldkampioenen klieven door alles heen, modder, zand, smurrie. Dat geldt zeker voor de topfavorieten Mathieu van der Poel en Wout van Aert. En voor Sanne Cant en Marianne Vos bij de vrouwen. De relevantie van parcoursdiscussies is nihil voor toppers in het veldrijden.

