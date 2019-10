Exclusief voor abonnees CAMPS COLUMN | Chadli 22 oktober 2019

00u00 0

Nacer Chadli is aardig op weg de transfer van het jaar te worden. Wekelijks laat hij Anderlecht draaien en zelf is hij gulzig met assists en doelpunten. Koninkje van het Astridpark. En de minst pretentieuze van de hele Anderlechtselectie, zelfs minder dan Verschaeren. Nooit hoor je hem over zijn status als Rode Duivel. Bij het nationale team is hij trouwens ook geheel pretentieloos. Tot alles bereid, geen eisen.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen