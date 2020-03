Exclusief voor abonnees Camps COLUMN | Handen schudden 02 maart 2020

Er werden vrolijk handen geschud op het podium van Kuurne-Brussel-Kuurne. Alsof Corona een sponsornaam was. Met Nizzolo stond er nochtans een Italiaan in de top drie, maar wielrenners hebben hun eigen universum. Doodsverachting is een grondhouding. Het lijden in de koers is zo groot dat niemand nog aan een virus denkt. De elementen vegen secundaire drama's weg.

