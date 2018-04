CAMPS COLUMN | Karwatscoach 03 april 2018

Alexis Saelemaekers drentelde nog even in de rug van zijn coach. Hij wachtte op een handje na de wissel. Een overweldigend applaus van de supporters galmde door het stadion, maar de hand van de coach kwam niet. Hein bleef maar als een wilde gesticuleren naar de spelers in het veld. Het was toch een zwart randje op het debuut van de achttienjarige belofte.

