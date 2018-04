CAMPS COLUMN | Gert en Franky 26 april 2018

Ik bewonder me gek als ik Mo Salah bezig zie in zijn absurde genialiteit, maar een doelpunt van Hamdi Harbaoui kan me even gelukkig maken. De Champions League is leuk en spannend, maar kunstjes aan de Gaverbeek zijn me even dierbaar. Bayern- Real Madrid brengt ons in vervoering, maar ontroering ligt bij Zulte Waregem, KVO of Racing Genk. Regionale clashes zorgen voor meer betrokkenheid. Het vuurwerk op Sclessin is heftiger dan de mooie waanzin op Anfield Road. Bij Felice Mazzu voel ik een familiegevoel dat ik bij Jürgen Klopp niet heb. Het is geen eng nationalisme, het is een culturele inslag.

