09 juli 2018

Eden Hazard bleef in de appreciatie van analisten altijd een trap lager schemeren dan Messi en Ronaldo. Net geen Hazardinho. Sinds het WK in Rusland is elk voorbehoud misplaatst. Hazard is dé speler van het toernooi. Samen met Thibaut Courtois is hij definitief gepromoveerd tot wereldster. Daar moeten ook Belgen nog aan wennen, die het meer voor De Bruyne hebben. Zijn vlaskop is zo lekker Vlaams, nietwaar?

