Exclusief voor abonnees Camps COLUMN | De Phil 06 september 2019

00u00 0

En weer is Philippe Gilbert de eerste Belg met ritwinst in de Vuelta. Dan ben je al 37, maar de oude benen vermaalden het lastige parcours in Spaans Baskenland alsof het bezaaid was met vijgen. Niemand kreeg de solist in de laatste klim nog te pakken.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis