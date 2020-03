Exclusief voor abonnees Camps COLUMN | Anker 31 maart 2020

De feminisering van sportredacties zet zich gestaag door. Deze krant had al langer dames in de sportieve vuurlijn. Nu is ook Lies Vandenberghe gestart als sportanker bij VTM. Vrouwen zijn los in de journalistiek, en dat is niets te vroeg. Ze verleggen stenen in de vijver van competitie en beleving, hebben een ander oog voor details. Vrouwen completeren drama en euforie.

