De Algemene Vergadering van de Pro League eindigde als vanouds in een gezelschapsspel. Tussendoor werd een format ineengeflanst en een kalender gelanceerd. Met het geplande zaterdagvoetbal wringt de Raad van Bestuur de nek om van de amateurclubs. De poort naar nieuwe faillissementen is geopend. De verzameling van profclubs slaagt er maar niet in met een beleidsplan te komen dat rust brengt in het voetbal. Essentiële hervormingen blijven achterwege en er zit meer ambitie in een braderij dan in dit presidentiële kransje.

