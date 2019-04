Exclusief voor abonnees CAMPS COLUMN | Pol Pot 16 april 2019

Moet Marc Coucke geen State of the Union houden namens Anderlecht? Tijdens de misdragingen van zijn stoottroepen op Standard was hij met vakantie. Hij liet het bij een armzalige tweet. Manager Michael Verschueren zei wat moest gezegd worden, maar is Coucke niet. Michael moet uitkijken dat hij niet geïsoleerd wordt - een telefoontje naar Luc Devroe kan geen kwaad. Bij de popiejopies van het voetbal zijn het altijd secondanten die de prijs van een malaise betalen.

