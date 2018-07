CAMPS COLUMN | Zoek 23 juli 2018

00u00 0

De leegloop in de Tour is niet tegen te houden. Nu is ook nog goede Serge Pauwels uitgevallen met een elleboogbreuk. Eerder waren zowat alle topsprinters naar huis.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Tour

wielersport

sportdiscipline

sport

wegwielrennen