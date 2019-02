Camps COLUMN | Jef 27 februari 2019

Nagenoeg een halve eeuw was het peloton zijn biotoop. Ploegleider en biechtvader, nederiger dan voetriempjes. Talloze keren heb ik naast hem gestaan als na een etappe in de Tour de fietsen werden schoongemaakt op rossige hotelpleintjes. Hij keek en zweeg. Ex-ploegleider Jef Braeckevelt is op 76-jarige leeftijd overleden. Net voor de opening van de Belgische voorjaarskoersen. Mag zijn foto misschien nog meerijden in de Omloop en Kuurne? Een zwart rouwlintje op de volgwagen van Lotto zou wel het minste zijn.

