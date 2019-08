Exclusief voor abonnees CAMPS COLUMN | Knieval 27 augustus 2019

De in marmer gesneden stoïcijn, Jan Vertonghen, heeft een ­probleem. De mandekker geraakt niet meer in de ploeg van de Spurs. Hij pendelt tussen de ­tribune en de bank. Het lijkt een sanctie, want een sluitende ­verklaring wordt niet gegeven. Niet door Der Jan, niet door coach Mauricio Pochettino.

Het ziet er niet naar uit dat het mysterie wordt opgelost voor de interlands van de Rode Duivels.

Helemaal verbaasd door de ­impasse ben ik niet. Jan is een ­caractériel en Mauricio heeft een Latijns-Amerikaanse notie van gezag. Kuchen tijdens zijn betoog is al blasfemie. Hij galmt zijn ­spelers toe die zelf doodstil ­moeten blijven.

Aan het gezicht van Vertonghen kan je zien hoe de vlag erbij hangt. Hij deelt uit en incasseert, maar pas als hij de wangen ­opblaast, is de ontploffing nabij. Nog steeds stiekem, want hij houdt van verdedigers die hun kunstjes in het geniep flikken. Zou hij ooit misdienaar zijn geweest? Dat stigma krijg je zelfs met ­lijfstraffen niet meer uitgeroeid.

Coach Martínez moet puzzelen. Vincent Kompany ontbreekt ­sowieso in de defensie en wat moet hij met een reservespeler van ­Tottenham die sinds

5 augustus zijn basisplaats kwijt is? Er wordt wel gezegd dat ­verdedigers weinig ritme nodig hebben, maar dat geldt niet voor zware interlands. Gelukkig

nemen de Duivels het op tegen San Marino en Schotland, waar je met tinnen soldaatjes ook van wint. Maar voor de toekomst is een aan de bank gekluisterde ­Vertonghen een zwaar verlies.

Je zou hopen dat hij voor ­Pochettino een kleine knieval maakt, maar dat zit er bij deze ­beroepsquerulant niet in. Jan knielt en buigt voor niemand.

De bondscoach kan alleen fluiten in het donker, de ogen dicht.

