CAMPS COLUMN | Diego Cam 20 februari 2020

Achterdocht zal Diego Armando Maradona nooit meer verlaten. Daarvoor was zijn verleden te woelig. Pluisje is al heel lang een patiënt: zwaar overgewicht, hoge bloeddruk, cocaïnesnuiver. Als speler een Michelangelo, als coach een Brutus. Bij de Argentijnse godenzoon is meer dan één hoek af. Jaren geleden tilde hij zich in de volksgunst op tot de duizelingwekkende hoogte van Evita Peron. Zij de machtigste vrouw van Argentinië, hij de beste voetballer van de wereld. Beiden nooit zonder controverse.

