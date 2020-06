Exclusief voor abonnees Camps COLUMN | Hoera 26 juni 2020

Soms denk ik dat de wereld gek is geworden, bewindslieden voorop. De Nederlandse minister-president Mark Rutte lichtte deze week de versoepeling van coronamaatregelen toe. En wonder boven wonder, vanaf 1 juli zijn voetbalfans welkom in de stadions. Opdat de wedstrijden coronaproof kunnen gespeeld worden, moet de 1,5 meterdoctrine worden toegepast en worden tijdssloten geplaatst. Juichen, zingen en schreeuwen is verboden. Er moet vooraf ook een checkgesprek plaatsvinden met toeschouwers. Is juichen, zingen, schreeuwen niet de essentie van een voetbalbeleving?

