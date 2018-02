Camps COLUMN | Living 06 februari 2018

00u00 0

De twee Gouden Schoenen van Franky Van der Elst staan thuis in de living, zei hij openhartig in deze krant. Zo kende ik hem: liever studs dan een Picasso aan de muur. Terwijl juist de oud-voetballer van Club uitvouwbaar is naar mens en wereld, naar kunst en miniaturen. Als analist verrast hij regelmatig met zijn afkeer voor pose en egomane vetzucht. Franky heeft geen society-tic, nooit gehad. Hij houdt van veldrijden.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN