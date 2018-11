CAMPS COLUMN | Stoffel 26 november 2018

Het F1-avontuur voor Stoffel Vandoorne zit erop. De hoge verwachtingen zijn niet ingelost. Mechanisch ongemak van McLaren zorgde voor veel irritatie bij rijder en fans. Het was trottinette versus bolide. Stoffel werd ook nog gepiepeld door de teamleiding. Minder materiaal, minder zorg, minder respect. Dat hij toch liefdevol sprak over zijn vehikel dat bijeengeschraapt werd op een autokerkhof getuigt van grote klasse. Het zegt iets over het karakter van deze F1-coureur.

