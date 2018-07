CAMPS COLUMN | Weg vrij 02 juli 2018

Eden Hazard heeft de weg vrij om voetballer van Russia 2018 te worden. Lionel Messi en Cristiano Ronaldo zijn naar huis gestuurd. Beide sterspelers waren gedurende het hele toernooi nauwelijks herkenbaar. De uitschakeling van de titelpretendenten Argentinië, Spanje en Portugal was het logische gevolg van het abandon van de sterspelers. Tenslotte speelde de hele ploeg in functie van hun alom gerespecteerde status. Maar ineens haperden lichaam en geest en speelden Cristiano, Andres en Leo nog een soort prostaatvoetbal. Pruttelende balcirculatie, zonder schicht. Duitsland was hen voorgegaan in zieltogende uitdoving.

