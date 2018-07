CAMPS COLUMN | Arm en rijk 10 juli 2018

Het zal een ongezien volksfeest worden vanavond op pleinen en in straten. Exit kankerende democratie. Golven van laveloze extase gaan mee de nacht in. Dit geluk is niet meer te blussen, ook niet na een nederlaag tegen de Fransen. Een volk dat zo vreugdevol is, is op zijn mooist en die schoonheid staan we even niet meer af na jarenlange hunkering. We zijn van elkaar gaan houden, helden en sukkelaars, iconen en dagjesmensen. België leeft door het succes van de Rode Duivels in een andere sociale ruimte. Liefdevoller. Nu pas zijn we echt een rijk land.

