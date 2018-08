Campener stelt teleur in verspringen 07 augustus 2018

Het EK atletiek zat er voor debutant Corentin Campener gisteren al snel op. Tijdens de kwalificaties in het verspringen kon hij zijn PR van 7m98 nooit benaderen: 7m41 bij zijn eerste poging, vervolgens een nulsprong en dan 7m40 als derde poging. Daarmee werd hij pas 27ste op 30 atleten. Een teleurstelling, zo besefte de 27-jarige Campener, want 7m71 had wél volstaan om de finale te halen: "Ik presteerde totaal niet zoals ik wilde. Ik voelde me goed bij de opwarming, maar ik moet dit nu verwerken." (VH)