Exclusief voor abonnees Campenaerts zoekt stageplaats in Japan 25 juni 2019

00u00 0

Ook in de olympische tijdrit moet er flink geklommen worden, al zijn de hellingen duidelijk minder steil en minder lang dan in de wegrit. De mannen rijden twee rondjes van 22,1 kilometer met daarin telkens een klim van 5,4 kilometer aan 4% en een klim van 2 kilometer aan 4,5%. Niet genoeg om Victor Campenaerts af te schrikken. "De Spelen in Tokio zijn al een hele tijd een groot doel voor mij. Ik ga voor goud. Dat wordt een heel zware uitdaging, maar met minder zal ik ontgoocheld zijn."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis