Exclusief voor abonnees Campenaerts wil hoofd kaal scheren 03 april 2019

In het dagboek dat hij bijhoudt voor de ploeg zegt Victor Campenaerts dat de aanpassing aan de hoogte in Mexico vlot verloopt. Vorige week maakte hij de oversteek, over twee weken doet hij een aanval op het werelduurrecord. "Ik ben wakker gebleven op het vliegtuig, zodat ik hier meteen goed zou slapen", vertelt hij. "Dat is goed gelukt: ik slaap prima." Hard trainen doet hij nog niet, daarvoor is zijn lichaam nog niet klaar. De kennismaking met de piste was alvast een voltreffer: "Ik rijd betere lijnen dan bij mijn test in september in Grenchen (Zwitserland, red.)." En Campenaerts zou Campenaerts niet zijn als hij geen 'specialleke' in gedachten had: "Om de teamspirit te bevorderen, overwegen we om onze hoofden kaal te scheren, maar ik vraag me af of Kevin De Weert (performance manager Lotto-Soudal) even happig zal zijn als hij arriveert." (BA)

