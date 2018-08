Campenaerts vol voor winst in tijdrit 14 augustus 2018

00u00 0

Vandaag staat in de BinckBank Tour al een belangrijke afspraak richting het eindklassement op het menu. In en om Venray wordt tegen de klok gereden. Een van de favorieten is Europees kampioen Victor Campenaerts. "In principe moet ik op dit moment nog beter zijn dan tijdens het EK in Glasgow", aldus de Lotto-Soudalrenner. "Het is trouwens de bedoeling dat ik deze vorm doortrek tot op het WK in Insbruck. Dus ja, ik ga vol voor winst in Venray. En waarom daarna ook niet voor de eindzege? Zonder die Ardennenrit is dat zeker niet utopisch. Met Tim Wellens en mezelf hebben we bij Lotto-Soudal twee kanshebbers." (DNR)