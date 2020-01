Exclusief voor abonnees Campenaerts vertrekt naar Namibië 03 januari 2020

Nog snel een selfie met vriendin Fanny Lecluyse. Victor Campenaerts (Team NTT) is net als vorig jaar vertrokken naar Namibië, waar hij de komende acht à negen weken het nieuwe seizoen zal voorbereiden. De werelduurrecordhouder mikt op een olympische selectie voor Tokio, waar goud in de individuele tijdrit de grote ambitie is. (JDK)

