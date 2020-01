Exclusief voor abonnees Campenaerts start in Emiraten, geen Tirreno KOERS KORT 28 januari 2020

Victor Campenaerts start zijn seizoen in de UAE Tour (23-29 februari). De 28-jarige werelduurrecordhouder liet vanop stage in Namibië weten dat hij daarna ook Parijs-Nice (8-15 maart) zal rijden. In tegenstelling tot de voorbije seizoenen dus geen Tirreno-Adriatico voor Campenaerts. Zijn eerst tijdrit vindt plaats op 11 maart. Dan mag hij het in Saint-Amand-Montrond over 15,1 kilometer opnemen tegen de verzamelde concurrentie in Parijs-Nice.

