Campenaerts ontgoochelt en stapt uit Giro 23 mei 2018

Europees kampioen Victor Campenaerts begon in Trento met één doel: de tijdrit winnen. Onze landgenoot geraakte echter nooit in het ritme en moest in Rovereto vrede nemen met een 11de stek, op meer dan een minuut van Dennis. "Na een kwartier wedstrijd wist ik al dat het er vandaag niet in zat. Ik was gewoon niet goed genoeg", klonk het eerlijk. "Op de lange rechte stukken reed ik veel te traag. Normaal is dat mijn sterkte, vandaag mijn zwakte." Campenaerts zocht, maar vond niet onmiddellijk een oorzaak. "Het is natuurlijk zo dat ik meestal via training kan toeleven naar een belangrijke tijdrit, terwijl dat in een grote ronde in koers moet gebeuren. Ik dacht nochtans dat ik het onder controle had, maar dat blijkt een illusie te zijn." Campenaerts' volgende doel wordt de proloog in de Dauphiné, maar die begint al op 3 juni. Na een douche en enkele uren bedenktijd koos Campenaerts er 's avonds voor om de Giro te verlaten en zo wat extra rust in te bouwen. (DNR)

