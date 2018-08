Campenaerts mikt op rode leiderstrui "Proloogwinst is realistisch doel" 25 augustus 2018

Victor Campenaerts is Europees kampioen tijdrijden en dat mogen ze vandaag geweten hebben in de Vuelta. Campenaerts heeft zijn zinnen gezet op proloogwinst in Málaga, op een parcours van acht kilometer dat de vergelijking met de proloog van de Giro in Jeruzalem kan doorstaan. Daar werd Campenaerts derde, op twee seconden van Tom Dumoulin. Correctie: op 1 seconde en 39 honderdsten. Campenaerts reed ook nog vier honderdsten trager dan Rohan Dennis. Die is er vandaag ook weer bij. "Ik denk dat ik nu iets beter ben dan in de Giro", zegt Campenaerts. "Ik heb vertrouwen na mijn Europese titel, ik heb het parcours in april al verkend. Ik was toen in de buurt en je weet maar nooit. Ik wil de tijdrit graag winnen en de rode leiderstrui in de Vuelta dragen. Dat is een realistisch doel." Campenaerts heeft ook al andere, verre toekomstplannen. Hij denkt na over een aanval op het werelduurrecord. Dat zal niet eerder dan in 2021 gebeuren. De Spelen van Tokio 2020 krijgen nog voorrang. (MG)

