Campenaerts mikt hoog "Ik wil roze trui" 04 mei 2018

Victor Campenaerts heeft een roze droom. De Europese tijdritkampioen start vandaag om 16.29u in Jeruzalem om de tijdrit van 9,7 kilometer te winnen, waarmee de Giro d'Italia begint. "Je moet de lat hoog leggen", zegt Campenaerts. Want de inzet is niets meer of niets minder dan de roze trui. "Nergens is het verschil tussen de eerste en de tweede plaats groter."

HLN