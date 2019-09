Exclusief voor abonnees Campenaerts laatste verkenning en dan naar de kapper "Zelfs brommer had last van aquaplanning" 25 september 2019

Het hondenweer hield tijdrijders Victor Campenaerts, Remco Evenepoel en Yves Lampaert gisteren niet binnen. De drie Belgen werkten hun laatste training af voor het WK van vandaag. Campenaerts en Lampaert deden dat op het tijdritparcours tussen Northallerton en Harrogate (54 kilometer). "Achter de brommer van coach Kevin De Weert", preciseert Campenaerts. "Waarbij we door dezelfde plassen reden als de U23 's morgens tijdens hún chronorace. Uiterst voorzichtig, wel. Het was zó erg dat zelfs de brommer last had van aquaplanning."

