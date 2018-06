Campenaerts kampioen, De Gendt verrast 22 juni 2018

Goud en zilver waren voorbestemd. Alleen de juiste hiërarchie moest nog worden bepaald. Victor Campenaerts veroverde na 2016 zijn tweede Belgische tijdrittitel. Maar hey, wie kwam zich daar plots tussen de logische kampioen en aartsrivaal Lampaert, iets te voortvarend gestart en finaal pas derde, inwringen? Een sterke Thomas De Gendt. Campenaerts, onder de indruk: "Op amper 3 tellen van mij!" De Gendt, kurkdroog: "Sorry, 2,5." Eén en twee voor Lotto-Soudal. "Vóór Quick.-Step", merkte Campenaerts op. "En dat in het hol van de leeuw." Zijn tricolore liet zich voorspellen. Maar dat De Gendt zich na zes dagen "hoogteprikkels" en een terugreis met de auto van liefst twaalf uur zou opwerpen tot grootste bedreiging? "Ach, ik zat...", relativeerde De Gendt. "En reed de hele tijd op cruisecontrol." Dat je nooit kan voorspellen hoe je lichaam reageert na zo'n stage, stelde hij. "Ik stelde me vooraf tevreden met de top vijf. Maar blijkbaar kwamen mijn benen nog een beetje achterop. Pas vrijdag zullen ze zich realiseren dat ze opnieuw op zeeniveau zitten. De kans is reëel dat ik zondag in Binche rondfiets als een slappe vod." Verrassend was het explootje van De Gendt volgens Campenaerts niet. "Met zijn straf nummer in Romandië in gedachten? Neen. Drie uur lang had ik daar de eer met hem te mógen meedraaien in de vlucht. Toen ging hij alleen door op zijn elan. Aan een moordend tempo." Campenaerts trekt tijdens de Tour op hoogtestage naar Livigno. "Een volle maand zonder competitie en van daaruit naar het EK in Glasgow." (JDK)

