Campenaerts: "Ik werd er emotioneel van" 17 december 2018

00u00 0

Victor Campenaerts volgde de prestaties van zijn vriendin met argusogen vanuit het stageoord van Lotto-Soudal op Mallorca. Mét spandoek met in het klein 'go for Victor(y)'. "We wisten dat er iets mogelijk was. 's Nachts ben ik opgestaan voor de reeksen, overdag keek ik met een deel van de ploeg naar de finale. Ik was veel nerveuzer dan wanneer ik zelf moet presteren en werd er zelfs emotioneel van. Ik begrijp niet waarom renners tranen in de ogen krijgen na een sterke prestatie, nu hield ik het zelf niet droog. (lacht)" (JDK)

