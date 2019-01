Campenaerts heeft geen last meer van knie 19 januari 2019

Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) is definitief verlost van zijn knieblessure, die hem in december even buitenspel zette. Dat meldde de laureaat van onze Kristallen Fiets in een videoboodschap vanuit Namibië, waar hij voor twee maanden op stage vertoeft. Campenaerts bereidt er zich voor op het nieuwe wielerseizoen en wellicht ook op een werelduurrecordpoging. (TLB/JDK)