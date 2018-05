Campenaerts gaat voor roze De 13 Belgen in de Giro 02 mei 2018

00u00 0

Dertien Belgen aan de start van de 101ste Giro. Victor Campenaerts (26) is de eerste die zijn troeven op tafel gooit. In de openingstijdrit op vrijdag gaat hij vol voor winst. De Antwerpenaar droomt van de roze trui. "De afstand (9,7 km) is niet ideaal, ik hou meer van langere tijdritten, maar ik ga vol voor roze", zegt de hardrijder van Lotto-Soudal (de ploeg rijdt tijdens de Giro onder de naam Lotto-Fix All). "De tijdrit is niet al te technisch, maar het gaat wel voortdurend op en af. Ik denk dat Rohan Dennis van BMC de grootste tegenstander wordt."

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN