Campenaerts 10 hechtingen aan elleboog 31 augustus 2018

Het zit Victor Campenaerts in de Vuelta niet mee. De Antwerpenaar kwam gisteren voor de tweede keer ten val. De Europese tijdritkampioen had een diepe wonde aan de linker elleboog, het bot was zelfs zichtbaar en ploegarts Maarten Meirhaeghe besliste dat de renner het best naar het ziekenhuis trok voor verzorging.

