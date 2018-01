Campagne Star Casino: kleren aan of weg ermee 00u00 0

De Jury voor Ethische Praktijken (JEP) wil dat Star Casino zijn recentste reclamecampagne aanpast of stopzet. De JEP kreeg al 39 klachten over de affiche waarop een naakte vrouw tussen bankbiljetten ligt, met daarbij de slogan 'Het gevoel van winnen'. De JEP vindt dat de reclame "de vrouw instrumentaliseert als lokmiddel in verband met winst". De JEP stelt ook dat het door de reclame uitgedragen beeld van de vrouw "denigrerend is voor de vrouw en haar menselijke waardigheid aantast". Het is niet de eerste keer dat Star Casino op de vingers getikt wordt. Eerder al was er heisa rond een affiche met 'Temptation Island'-verleidster Pommeline. Daarom heeft de JEP de adverteerder nu verzocht om zijn volgende campagne vooraf voor te leggen aan de JEP.

