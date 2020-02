Exclusief voor abonnees Campagne om imago België op te krikken kost 3 miljoen 27 februari 2020

De federale regering spendeert dit jaar opnieuw 3 miljoen euro aan een reclamecampagne om het imago van België te verbeteren. Dat blijkt uit een vraag van N-VA-Kamerlid Tomas Roggeman. Een eerste campagne kwam er in 2016 na de aanslagen in Zaventem en Brussel, toen de toeristische sector klappen kreeg. Maar de aanleiding is nu achterhaald, vindt Roggeman. "Een promocampagne van 3 miljoen lijkt misschien weinig opmerkelijks, ware het niet dat een grote hap uit het budget naar een imagocampagne in België zelf gaat": meer dan 40% van het geld is voor het binnenland bedoeld. "Een miljoeneninvestering om Belgen te overtuigen om naar België te komen? Het is duidelijk dat dit geen enkel toeristisch doel dient." (FME)

