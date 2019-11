Exclusief voor abonnees Campagne Defensie: "Wij garanderen toekomst van uw kinderen" 26 november 2019

Wat heeft een spelend kind te maken met Belgische soldaten in Mali, F-16's in de Baltische staten en marineschepen voor de kust van West-Afrika? Veel, zo zegt Defensie in een nieuwe campagne. Zulke buitenlandse missies kosten handenvol geld, maar "ze zijn nodig voor onze binnenlandse veiligheid en stabiliteit, en dus voor de toekomst van onze kinderen", klinkt het. De campagne werd gisterochtend gelanceerd op sociale media en zal ook op tv en op straat te zien zijn. "Er volgen ook nog filmpjes op YouTube, met specifieke uitleg over bepaalde missies." Zo zullen de doelen van de twee lopende missies in Mali worden uitgelegd: moslimextremisme in de Sahel in kaart brengen en in de kiem smoren enerzijds, lokale troepen opleiden anderzijds. "Door daar stabiliteit te garanderen, vermijden we toekomstige migratiestromen", klinkt het bij Defensie.

