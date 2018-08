Cameron Vandenbroucke rijdt dernycriterium Lombardsijde 03 augustus 2018

Na een paar geslaagde oefenkoersen maakt Cameron Vandenbroucke aanstaande zondag haar debuut bij de vrouwen-elite. De 19-jarige dochter van Frank doet dat in het dernycriterium in Lombardsijde. Gisteren trainde ze alvast ijverig achter de derny van gangmaker Walter Huybrechts. Vandenbroucke won onlangs nog de Sport Nautique Open Classic, een recreatieve tijdrit over 23,6 kilometer langs de Vaartdijk Zuid Oostende-Oudenburg. Het vrouwendernycriterium in Lombardsijde start om 16 uur. Nadien zijn de mannen aan de beurt, met onder meer Tourgangers De Gendt, Vanmarcke, Declercq en Dupont. Ook Scheldeprijswinnaar Jakobsen is van de partij. (JDK)

