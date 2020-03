Exclusief voor abonnees Cameron Vandenbroucke loopt stage bij Lotto-Soudal 02 maart 2020

Gespot bij de Lotto-Soudalbus, zaterdagmorgen bij de start van de Omloop in het Gentse Kuipke: Cameron Vandenbroucke (21). Niet in rennersplunje, wel in een warme promojas van haar team. De dochter van Frank en partner van huidig nationaal kampioen Tim Merlier loopt namelijk stage bij de Belgische WorldTourploeg. "Ik verzorg onder meer de sociale media van het team en voer ook enkele pr-taken uit", zegt ze. Zo trok Vandenbroucke zaterdag tijdens de Vlaamse openingskoers op pad met de vips en genodigden voor een foto- en videoreportage. Twee jaar geleden nog bekleedde ze exact dezelfde job bij Quick.Step. "Toen bedroeg de looptijd van mijn stage in het klassieke voorjaar één maand. Nu is dat drie keer langer." Vandenbroucke is bezig aan haar derde en laatste bachelorjaar communicatie aan de HELHa (de Haute École Louvain en Hainaut) in Doornik. (JDK)

