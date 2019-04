Exclusief voor abonnees Cameron Vandenbroucke lanceert fietsend T-shirts als eerbetoon aan haar vader 09 april 2019

00u00 0

Tien jaar na zijn dood en twintig jaar na zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik blijft Frank Vandenbroucke verder leven. Dochter Cameron (20) lanceerde in samenwerking met kledingwinkel ZEB een T-shirtcollectie ter nagedachtenis van haar vader. De T-shirts zijn doorspekt met verwijzingen naar de meest memorabele momenten en uitspraken uit VDB's carrière. Zo passeert onder meer het nummer 256 de revue. "Dat is het huisnummer in de Rue Saint-Nicolas waar mijn vader in 1999 had aangekondigd te demarreren in Luik-Bastenaken-Luik", legde Cameron uit. "Ik ben trots om hier het uithangbord van te mogen zijn. C'est chouette. Toen mami en ik de T-shirts onder ogen kregen waren we ook wel een beetje ontroerd."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen