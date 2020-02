Exclusief voor abonnees Camera's op doellijn in play-off 1 18 februari 2020

Bij de matchen van play-off 1 en bij de halve finales en de finale van play-off 2 komen er camera's op de achterlijn. De meest geavanceerde en nauwkeurige doellijntechnologie, zoals in de Premier League te zien is, was te duur. Een installatie van 320.000 euro plus onderhoudskost van 64.000 euro per jaar, en dat per club: dat kunnen of willen de Belgische clubs niet betalen. Zeker omdat er dit seizoen amper drie momenten waren waarop die technologie gebruikt had kunnen worden. Maar de topclubs wilden wél vooruit. Daarom investeert de Pro League fors in een alternatief. Gisteren besliste de raad van bestuur dat in de tien wedstrijden van play-off 1 en in de halve finales en finale van play-off 2 camera's worden neergezet op de achterlijn. Die moeten vastleggen of een bal helemaal over de lijn is. De kostprijs is een pak lager - wellicht zo'n 1,5 à 2 miljoen euro. Als het systeem een succes is, kan het volgend jaar ook in de reguliere competitie worden geïmplementeerd. (NVK)

