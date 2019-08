Exclusief voor abonnees Camera's E40 hangen er al 16 maanden, maar doen niks 09 augustus 2019

16 maanden nadat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) camera's heeft gehangen op de E40 richting Leuven tussen Sterrebeek en Bertem, werkt de trajectcontrole er nog altijd niet. Oorzaak is een probleem met de implementatie van een technologisch systeem. Of dat inmiddels opgelost is, kan men bij AWV niet zeggen. "De voorbereidingen op het terrein zijn wel begonnen", zegt Veva Daniëls van het AWV. "We zullen er trouwens ook niet over communiceren wanneer de trajectcontrole wél geactiveerd wordt. Wie te snel rijdt, zal het wel merken als hij een boete in de bus krijgt." (RDK)