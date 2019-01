Camera kapot: schip ramt brug 18 januari 2019

00u00 0

Op het drukke kanaal Brussel-Schelde is gisterochtend een schip tegen de brug aan Humbeek-Sas (Grimbergen) gevaren. De camera had het schip niet gedetecteerd en de brug kwam naar beneden net toen het eronderdoor voer. De klap was enorm: het brugdek schoof zo'n 5 meter op. Het - onbemande - bedieningshuisje werd vernield. Enkele buurtbewoners werden geëvacueerd uit voorzorg, maar ze mochten al snel naar huis. Het scheepvaart- en wegverkeer ligt wel volledig stil. (DBS)