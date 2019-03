Camera aan politiekantoor filmt schermutseling na verkeersagressie 20 maart 2019

Een 49-jarige man uit Wevelgem werd door de rechter in Ieper veroordeeld tot vijf maanden cel met uitstel voor verkeersagressie. Ontkennen had geen zin, want camera's aan het politiekantoor van Ieper hadden alles gefilmd.

