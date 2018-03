Camacho (W.- Beveren) naar Canada? 10 maart 2018

Schrik niet als Rudy Camacho zondag niet in de basis staat bij Waasland-Beveren tegen KV Mechelen. De Franse centrale verdediger (27) staat immers dicht bij een overgang naar het Canadese Montréal Impact. De ex-club van Laurent Ciman is rond met de speler, er ligt een meerjarig topcontract te wachten op hem. Als beide clubs er dit weekend uitraken - Camacho ligt nog een jaar onder contract, Waasland-Beveren wil nog een behoorlijke transfersom incasseren - vertrekt hij maandag richting Canada, waar de transfermarkt momenteel nog open is. (MVS)