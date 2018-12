Calvin Klein werd het niet (wel de Hema) 20 Mathias en Staf Coppens 27 december 2018

00u00 0

Het Lichaam. Daarover bogen de gebroeders Staf (37) en Mathias (40) Coppens zich dit jaar al voor de zesde keer en de lat ging nooit eerder zo hoog. Onderbroekenmodel wilden de twee worden, en daarvoor gunden ze zichzelf twee maanden tijd, bakken soep, rijst, kip en uren training. Onder begeleiding van professoren, diëtisten en sportcoaches kweekten de twee broers een sixpack om u tegen te zeggen. "Niks plezants aan", gaven ze achteraf in koor toe, want de Duvels en porties gemengd moesten eraan. Staf nam de uitdaging zelfs zo serieus dat hij pijlsnel gewicht verloor en ineens zijn gezondheid op het spel stond. Maar het kwam allemaal goed. De twee schitterden in de folder en op de reclamepanelen van Hema. Met wasbordje, en in, jawel, onderbroek.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Staf Coppens

Mathias