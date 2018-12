Callboys hebben hun toren terug 22 december 2018

Een half jaar hebben de inwoners van Tielt-Winge hun toren moeten missen, maar sinds gisteren staat hij er weer in vol ornaat. En wie anders dan 'Callboys' Jan Eelen (links) en Rik Verheye (midden) om de vernieuwde Vlooybergtoren in te huldigen, samen met burgemeester Rudi Beeke (rechts) ? Sinds de VIER-serie is het kunstwerk immers Vlaanderens bekendste toren geworden. Afgelopen zomer stichtten vandalen er brand, waarna herstelling - kostprijs: goed 100.000 euro - noodzakelijk was. "Dit is voor onze ploeg een symbolisch plekje geworden", aldus Verheye en Eelen. "In de lente komen we terug om opnames te maken voor de tweede reeks van 'Callboys'." (VDWT)

